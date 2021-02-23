Запрет флага СССР, генерал "Мороз" и Маяковский: свердловские коммунисты почтили память защитников Отечества

Свердловские коммунисты провели объединенную акцию в День защитника Отечества. В честь годовщины подписания декрета об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1918 году активисты возложили цветы к Вечному огню в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU

Создание РККА необходимо было молодой советской стране из-за того, что, как считалось, старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией до прихода к власти большевиков. Именно тогда военные силы стали укомплектовывать из народа.

Несмотря на то, что сегодня в столице Урала прочно обосновался тридцатиградусный холод, к мемориалу и вечному огню прибыло больше 30 коммунистов. По всей видимости, это тот самый "генерал мороз", помогавший гнать фашистов в 1941 году и войска Наполеона в 1812 году, решил напомнить о себе и отпраздновать славную дату.

Стоит заметить, что КПРФ не монополизировала акцию, позвав поучаствовать в ней другие левые движения. Были замечены представители "Левого фронта", "Союза за социализм", "Союза за новый социализм" (часть актива, вышедшая из предыдущей организации, "Объединенной коммунистической партии").

На политически активных активистах были алые шарфы. В мероприятии вместе с рядовыми коммунистами участвовали депутат свердловского заксобрания и председатель регионального обкома КПРФ Александр Ивачев и три депутата Екатеринбургской гордумы: Роман Ступников, Римма Скоморохова и Олег Гордеев.

На акции звучали стихи поэта Владимира Маяковского. Правда, с небольшим перефразом. Например, один пожилой мужчина вместо авторского "Я волком бы выгрыз бюрократизм" прочитал строчку со словом "капитализм".

Отметим, что в министерстве общественной безопасности свердловскому обкому КПРФ отказали в проведении митинга, разрешив лишь массово возложить цветы. Глава ячейки коммунистов подверг такие действия резкой критике.

"Вы видите, что сейчас разрешены любые мероприятия в помещениях. Открыты аквапарки, детские комнаты в кафе, ресторанах. Люди собираются массово и что-то отмечают. На улице тоже никто не препятствует тому, чтобы люди собирались. Но если ты поднял флаг и озвучил что-то против власти, то тут же возникает "угроза коронавируса". Я думаю, что вам всем понятно, с чем это связано. Мы, конечно, с этим не согласны. То, что нам сейчас все это запрещают, не означает, что мы не будем бороться. Мы в любом случае найдем формы, чтобы донести до людей свою позицию", - сказал Александр Ивачёв.

Также политик прокомментировал гонения в отношении депутата саратовской облдумы Николая Бондаренко и в отношении сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

"Власть взяла курс на запугивание активистов и ей без разницы, правые это или левые политические партии. Впереди выборы и "Единая Россия" совершенно обоснованно опасается за свой результат. Мы видим, что абсолютное большинство населения не поддерживает партию власти, и они сейчас будут все методы использовать вплоть до фальсификации и до административного ресурса. Но мы привыкли бороться в любых условиях", - считает народный избранник.

Примечательно, что во время мероприятия шестеро сотрудников полиции и представитель МОБа не дали активисту развернуть флаг СССР.

Действия правоохранителей раскритиковал депутат ЕГД Роман Ступников.

"Сима-ленд" устраивает массовые акции, и в 2020 году, когда все вообще сидели по домам, проводились крестные ходы. Но когда что-то касается митинга политического, то появляются сразу ограничения в виде COVID-19. Я не понимаю, как это работает. Создается ощущение, что все вокруг привиты и не привиты только коммунисты. Еще можно понять, когда на таких акциях запрещают флаги партийные. Но когда запрещают флаги СССР или же Победы, то это уже посягательство на святое! К какой политике они относятся? Как продолжатели традиций защитников Отечества силовики должны были вообще первыми поучаствовать в акции и цветы возложить. А они стоят и охраняют от тех, кто это делает. Абсурд какой-то. Катимся, черт знает куда…".

По мнению екатеринбургского депутата режиму сейчас не важны те или иные политические спектры и будут давить в преддверие выборов в Госдумы и в региональные думы всех.

"Власть будет давить в преддверии выборов и закручивать гайки. Если над активистами начинаются суды, то люди сразу начинают больше интересоваться политикой. Власти нужно сейчас, чтобы слышно было только ее. Мы не афишировали эту акцию, чтобы людей не подставлять", - заключил муниципальный избранник.

Еще какое- то время активисты обсуждали между собой местные и федеральные политические темы. Через 20 минут акция завершилась.