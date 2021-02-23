23 Февраля 2021
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Александр Лукашенко, Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Белоруссия получила технологию производства российской вакцины

Минск получил от Москвы технологию производства российской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам вчерашней встречи лидеров двух стран в Сочи.

Как следует из стенограммы беседы, Белоруссия начинает производство по российской технологии в марте. Об этом сказал Александр Лукашенко.

И подтвердил Владимир Путин: "Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, — это то, что мы на вашем предприятии... [начинаем производство]. Что очень важно, технологии переданы. Мы пока ни с кем так плотно [не работали]".

Лукашенко отметил, что если бы этого не было, то стране было бы трудно с вакцинацией.

Александр Лукашенко, Владимир Путин(2021)|Фото: kremlin.ru

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Белоруссия получила технологию производства российской вакцины

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Теги: вакцина, коронавирус



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