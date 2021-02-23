23 Февраля 2021
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2020) | Фото: instagram.com/oleg.deripaska

Дерипаска предложил сделать Россию крупнейшим хабом между Европой и Азией

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия должна стать связующим звеном между Европой и Азией. Он предложил реализовать проект "Кедрового тракта".

"Россия могла бы стать важнейшим хабом, связующим звеном между Европой и Азией. Реконструкция ведущих сибирских ж/д магистралей, обеспечивающих транзит между Европой и Азией, назрела уже давно, и не в целях перевозки угля на экспорт. А если создать на этом маршруте крупные логистические центры, которые займутся переработкой сырья в полуфабрикаты и компоненты на экспорт, можно получить "Кедровый тракт" – мощный и с богатым потенциалом, альтернативу новому китайскому "Шелковому пути", – сообщил бизнесмен, слова которого приводит Telegram-канал Brief@незыгарь.

Напомним, ранее сообщалось, что En+ Group Дерипаски совместно с ВЭБ намерены выкупить площадку обанкроченного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината ну и на его месте наладить линию по поставкам воды. В качестве основных перспектив – выход на китайский рынок.

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Дерипаска предложил сделать Россию крупнейшим хабом между Европой и Азией

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Теги: Олег Дерипаска, хаб



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