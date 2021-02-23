В Израиле после вакцинации резко выросла смертность

В Израиле после начала вакцинации сильно выросла смертность. Об этом по результатам анализа заявили инженер Хаим Ятив и доктор Эрве Селигман, входивший в исследовательскую группу по новым инфекционным и тропическим болезням медицинской школы Университета Экс-Марселя, пишет ежедневная французская газета "Франс-суар" ("Вечерняя Франция").

Напомним, Израиль ударными темпами поводит вакцинацию, рассчитывая вакцинировать к концу марта всех жителей старше 16 лет.

Исследователи отмечают, что у них есть дети в Израиле, поэтому они заинтересованы в правдивой информации. И в результате изучения вопроса они пришли к выводу, что в реальности все не так, как говорится в новостях. Они ориентируются на несколько источников информации, в том числе базу данных Минздрава Израиля и американскую базу о вакцинации VAERS.

Они обращают внимание, что с начала вакцинации в Израиле случились 2,3 тыс. из 5,3 тыс. смертей от коронавируса. И указывают на странности в официальных данных, которые задним числом изменялись в сторону уменьшения смертности.

С 19 января до 10 февраля первую дозу получили 1 млн 332 тыс. человек, и из них умерли 568 (0,04%). С 26 января до 10 февраля вторую дозу получили 909 тыс., из них умерли 92 (0,01%). То есть всего умерли не менее 0,05% получателей первой дозы. Причем этот уровень смертности в основном относится к относительно молодому населению, вакцинация которого была объявлена 19 января, когда большинство вакцинированных были моложе 65 лет.

Интереснейшую и подозрительную вещь исследователи обнаружили, когда попытались оценить смертность людей старше 65 лет, большинство которых уже были вакцинированы. На основании данных VAERS, которые дают соотношение смертности людей старше 65 лет и моложе 65 лет на уровне 4,4, они предположили, что в Израиле она должна быть почти 0,2% (0,04% умножить на 4,4). И 21 января Минздрав страны давал именно эту цифру. Но позже без каких-либо объяснений она была уменьшена до 0,005%, вероятно, чтобы скрыть смертность от вакцин.

Именно смерти от вакцины, по-видимому, и объясняют рост официальной смертности от коронавируса, наблюдаемый с декабря. С 19 января от коронавируса на момент анализа умер 1271 человек, из них 660 были вакцинированы (52%). А доля вакцинированных за тот же период была лишь около 15%. То есть 15% вакцинированных обеспечили 52% всех смертей от коронавиуса. Единственное предположение для оправдания вакцины может состоять в том, что почти все умершие уже были заражены вирусом. Но то, что возможно для отдельного случая, невозможно для сотен человек в силу закона больших чисел.

Еще один пример. В 2020 году доля возрастной группы 85+ среди всех умерших из-за коронавируса составляла 28%, а к началу февраля возросла до 54%. Причем в этой группе вакцинированы двумя дозами были уже почти все. Таким образом, вакцинация самых пожилых людей привела к резкому росту их смертности .

Авторы предполагают, что побочных эффектов в реальности еще больше, просто не обо всех сообщается. Но даже из официальных данных видно, что вакцинация от коронавируса привела к резкому росту смертности от того же коронавируса .

При этом смерти среди вакцинированных должны быть добавлены к многочисленным инсультам и сердечным приступам, случившимся сразу после вакцинации, которые не включены в число смертей от коронавируса, а это число примерно вдвое превышает смертность среди вакцинированных.

"Прививки вызвали больше смертей, чем коронавирус вызвал бы за тот же период", - заявили Ятив и Селигман.

Среди вакцинированных старше 65 лет 0,2% умерли в течение 3-недельного периода между дозами, что составляет около 200 смертей на 100 тыс. А до начала вакцинации было 5. То есть вакцинация привела к росту смертности в 40 раз ! В то же время через две недели после второй дозы смертность снизилась до 0,3 на 100 тыс. Но фокус в том, что эта смертность рассчитана за вычетом умерших до второй дозы, то есть относится только к тем, кто не умер от первой дозы быстро. Поэтому можно сказать, что вакцина дает эффект (об этом пишут многие СМИ), но ценой сотен, если не нескольких тысяч, смертей стариков, о которых СМИ не сообщают.

Для тех же вакцинированных, кто моложе 65 лет, смертность от вируса составила около 5 на 100 тыс., а до этого было 0,19 без вакцинации. То есть смертность после вакцинации выросла в 260 раз!

Ежемесячная общая официальная смертность от коронавируса с марта и до середины декабря была около 330 смертей (3 тыс. за 9 месяцев). После начала вакцинации возросла почти до 1200.

"Мы заключаем, что вакцины Pfizer для пожилых людей убили в течение 5-недельного периода вакцинации примерно в 40 раз больше людей, чем сама болезнь, и примерно в 260 раз больше людей, чем болезнь среди молодых людей. Мы настаиваем на том, что это нацелено на введение ковид-паспортов, действительных не более 6 месяцев, и продвижение продаж Pfizer", - заключают исследователи.

Они уверены, что реальность намного хуже, так как это только те смерти от вакцины, которые можно вычислить из официальной статистики смертности от коронавируса. И это является лишь верхушкой айсберга.

Суммарное число смертей от коронавируса вскоре должно пойти вниз, но не из-за вакцинации, а благодаря тому, что темпы вакцинации существенно замедлились, полагают Ятив и Селигман.

Показательно, что, согласно договору израильского Минздрава с корпорацией Pfizer, все данные об эффективности и побочных действиях вакцины будут засекречены минимум 15 лет.

Отметим, что сокрытие смертности от вакцины возможно потому, что по отношению ко всему населению она составляет весьма небольшую величину, поэтому ее можно "размазать" по разным причинам смерти. Только общая смертность позволит оценить, насколько в результате вакцинации стало больше смертей. Также еще ничего не известно о долгосрочных последствиях вакцинации.