23 Февраля 2021
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Политика Тюменская область
встреча Юхневича с избирателями (2021) | Фото: КПРФ

Тюменский депутат провел встречу с жителями вопреки "запрету" властей

В городах страны сегодня проходят акции КПРФ, приуроченные к Дню защитника Отечества. Изначально они задумывались как протестные, но власти согласовали их лишь в формате "возложения цветов". И даже в Москве мероприятие в формате встречи депутатов с избирателями руководство партии решило отменить. Во многих регионах поступили так же.

Однако в Тобольске депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич не побоялся встретиться с населением. Несмотря на сильный мороз, во встрече приняло участие порядка 40 человек. Перед началом встречи собравшиеся выстроились в шеренгу, чтобы пройти к Вечному огню и возложить цветы в дань памяти и уважения о защитниках Отечества. Сотрудники полиции пытались препятствовать проведению акции и даже вступили в перепалку с депутатом, говорили, что встреча проходит незаконно.

встреча Юхневича с избирателями(2021)|Фото: КПРФ

23 февраля(2021)|Фото: КПРФ

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ, в ответ Юрий Юхневич объяснил, что встреча проходит в специально отведенном месте для проведения массовых мероприятий и не требует согласования с органами местного самоуправления.

После этого, как отмечает пресс-служба обкома, полиция отошла в сторону.

Возложив цветы к обелиску, депутат обсудил с людьми рост тарифов ЖКХ, ситуацию с предоставлением жилья инвалидам, ответил на вопросы, которые поднимали собравшиеся.

(2021)|Фото: КПРФ

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Тюменский депутат провел встречу с жителями вопреки "запрету" властей

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Теги: Юрий Юхневич, кпрф



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