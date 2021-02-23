Тюменский депутат провел встречу с жителями вопреки "запрету" властей

В городах страны сегодня проходят акции КПРФ, приуроченные к Дню защитника Отечества. Изначально они задумывались как протестные, но власти согласовали их лишь в формате "возложения цветов". И даже в Москве мероприятие в формате встречи депутатов с избирателями руководство партии решило отменить. Во многих регионах поступили так же.

Однако в Тобольске депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич не побоялся встретиться с населением. Несмотря на сильный мороз, во встрече приняло участие порядка 40 человек. Перед началом встречи собравшиеся выстроились в шеренгу, чтобы пройти к Вечному огню и возложить цветы в дань памяти и уважения о защитниках Отечества. Сотрудники полиции пытались препятствовать проведению акции и даже вступили в перепалку с депутатом, говорили, что встреча проходит незаконно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ, в ответ Юрий Юхневич объяснил, что встреча проходит в специально отведенном месте для проведения массовых мероприятий и не требует согласования с органами местного самоуправления.



После этого, как отмечает пресс-служба обкома, полиция отошла в сторону.



Возложив цветы к обелиску, депутат обсудил с людьми рост тарифов ЖКХ, ситуацию с предоставлением жилья инвалидам, ответил на вопросы, которые поднимали собравшиеся.