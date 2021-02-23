Авария на газопроводе в Оренбуржье привела к остановке транзита в Казахстан

В Оренбургской области - крупная авария на газопроводе. Повреждены магистральные "нитки" Оренбург – Новопсков, которая принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", и "Союз".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэнерго РФ, в 07.57 персонал отключил участок 51-123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение давления газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". Как выяснилось, произошло повреждение на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа.

Участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз" отключен, также прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан.

Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков.

Пострадавших нет.

Напомним, 21 февраля свердловский город Качканар остался без газа из-за порыва на газопроводе. Порыв произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от города.