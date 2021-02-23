В Дагестане из-за непогоды без света остались почти 170 тысяч человек

Непогода в Дагестане опять оставила многих жителей без электричества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэнерго, без света осталось около 168 600 человек в четырех районах республики.

С 08.00 и по настоящее время из-за очень сильного ветра с порывами до 35 метров в секунду происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго").

К восстановительным работам привлечены 75 бригад (151 специалист и 52 единицы техники).

Напомним, крупные отключения электричества из-за непогоды уже были в Дагестане в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что из-за аварий на ЛЭП люди готовы были перекрывать федеральные трассы.