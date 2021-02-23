Perseverance передал звуки Марса

NASA опубликовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте в Twitter.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Напомним, 18 февраля запущенный в 2020 году в США марсоход Perseverance успешно сел на Красной планете. Все операции выполнялись в автоматическом режиме. С помощью аппарата в NASA планируют обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе. Ожидается, что планетоход сможет проработать 687 земных суток. Образцы грунта вернутся на Землю в 2031 году.