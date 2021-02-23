Акция КПРФ в Екатеринбурге продлилась не больше получаса

Акция КПРФ в Екатеринбурге продлилась не более 30 минут.

В День защитника Отечества активисты, которым отказали в проведении протестного шествия и даже во встрече с избирателями, ограничились возложением цветов к Вечному огню.

Участников акции было около 20 человек, на месте дежурило порядка 10 полицейских, в мероприятие они не вмешивались.

После возложения цветов участники акции разошлись. На улице было -30 градусов.

Напомним, после митингов оппозиции в поддержку Алексея Навального, Геннадий Зюганов объявил о своей, отдельной акции протеста 23 февраля. "В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного лево-патриотического фронта", - анонсировал председатель КПРФ. Однако власти согласовали акции КПРФ лишь в формате "возложения цветов".