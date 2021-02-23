23 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Качканар (2021) | Фото: Накануне.RU

В Качканаре восстановили газоснабжение частного сектора

В Качканарском городском округе после произошедшей аварии подключили к газоснабжению весь честный сектор.

Как сообщили в свердловском министерстве ЖКХ, весь частный сектор подключен к газоснабжению. Специалисты начали работу с многоквартирными домами, где газ нужен для приготовления еды.

Напомним, 21 февраля Качканар остался без газа из-за порыва на газопроводе. Порыв произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от города. Пострадавших в результате происшествия не было.

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В Качканаре восстановили газоснабжение частного сектора

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Теги: газопровод, качканар



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