Навальная вернулась в Россию из Германии

Юлия Навальная вернулась из Германии в Россию. Это произошло 22 февраля.

По сообщению Telegram-канала 112, она прибыла на самолете в Москву. В компании молодых людей она прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

Напомним, что в январе Навальная приехала вместе с мужем в Россию, однако 11 февраля, после его ареста и двух митингов оппозиции, улетела в Германию. Каких-либо объяснений этому от нее так и не последовало.

Между тем, российскому парламенту предложили законодательно запретить физическим лицам – иноагентам, а также их родственникам участвовать в выборах всех уровней. Документ с предложением направлен в Госдуму и Совет Федерации президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым. Представитель организации пишет, что такая мера поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной.