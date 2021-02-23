В России могут изменить правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию

В расчет стажа для досрочного выхода на пенсию могут включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников. О том, что проект такого постановления уже разработан, пишет "Российская газета".

Во время обучения сотрудники отсутствуют на работе, но за ними сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование. И в настоящее время работники стали чаще обращаться в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

На днях сообщалось, что ради сохранения конституционного большинства "ЕР" в Госдуме власти рассматривают возможность провести "работу над ошибками" пенсионной "реформы". Якобы правительство и министерство труда уже проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных регионов. Впрочем, официального подтверждения этой информации не было.