23 Февраля 2021
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Общество В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

В России могут изменить правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию

В расчет стажа для досрочного выхода на пенсию могут включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников. О том, что проект такого постановления уже разработан, пишет "Российская газета".

Во время обучения сотрудники отсутствуют на работе, но за ними сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование. И в настоящее время работники стали чаще обращаться в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

На днях сообщалось, что ради сохранения конституционного большинства "ЕР" в Госдуме власти рассматривают возможность провести "работу над ошибками" пенсионной "реформы". Якобы правительство и министерство труда уже проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных регионов. Впрочем, официального подтверждения этой информации не было.

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В России могут изменить правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию

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Теги: досрочный выход на пенсию, стаж



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