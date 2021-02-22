Челябинского хоккеиста нью-йоркских "Рейнджеров" обвинили в избиении девушки

Нападающего ХК Нью-Йорк Рейнджерс, уроженца южноуральского города Коркино Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. Такое заявление сделал тренер Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде". Событие якобы относится к 2011 году, когда Панарин играл за подмосковный "Витязь". По словам Назарова, который тренировал эту команду, Панарин, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. Панарину якобы грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте опубликовала заявление, в котором выразила полную поддержку Артемию Панарину и "Нью-Йорк Рейнджерс" и сообщила, что продолжит следит за развитием ситуации. "Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и "Рейнджерс" и продолжим следить за ситуацией", - говорится в заявлении НХЛ.

Поддержку хоккеисту высказал и его американский клуб. "Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории, это явная тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий потрясен и обеспокоен, и ему нужно какое-то время отдохнуть от команды. "Рейнджерс" полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним, чтобы определить источник этих необоснованных обвинений", — говорится в сообщении "Рейнджеров", опубликованном в Twitter.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, в 405 матчах на его счету 153 шайбы и 280 результативных передач. На данный момент Панарин является лучшим бомбардиром клуба, набрав в 14 матчах 18 очков (5 голов+13 передач), сообщает РИА Новости Спорт.