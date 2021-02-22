ЕС введет санкции против причастных к осуждению Навального

27 европейских стран договорились о введении новых санкций в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе. Новый санкционный пакет связан с обвинительными приговорами в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, - сказал Боррель. - Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов, поскольку для этого нет юридических оснований, передает ТАСС.