МИД Евросоюза и США решили объединить усилия в противостоянии России и Китаю

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его ведомство договорилось о координации действий по противодействию России и Китаю, сообщает ТАСС.

По его словам, государства-партнеры намерены доказать всему миру, что демократия превосходит все остальные общественные системы.

ЕС и США договорились обеспечить себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, заявил Боррель.