23 Февраля 2021
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(2021) | Фото: facebook.com/dshmyhal

"Подошел и стал делиться гостайной". Кадыров и Уруский объяснили совместное фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вице-премьер Украины Олег Уруский объяснили, как оказались рядом на фотографии с открытия международной выставки оружия IDEX 2021 в Абу-Даби.

Коммерсант сообщает, что объяснений от украинского чиновника потребовал его начальник, премьер-министр Денис Шмыгаль. "Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке. При этом хочется добавить, что лично у меня не было (и не планировалось) никаких контактов с главой делегации РФ, а это Р. Кадыров", - написал вице-премьер в Facebook.

(2021)|Фото: facebook.com/dshmyhal

Кадыров, от которого объяснений никто не требовал, все же выступил по поводу раздутой шумихи в своем канале Telegram. Глава Чечни в свойственной ему ехидной манере сообщил, что Уруский целенаправленно подошел к нему и "начал делиться сведениями, составляющими гостайну".

"В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", - "отчитался" Кадыров

Глава Чечни добавил, что, если бы знал, кто с ним разговаривает, "не подпустил бы". "Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым",— заявил он.

Рамзан Кадыров находится под украинскими санкциями с 2015 года. Он был включен в санкционный список наряду с 400 другими россиянами, ответственными по мнению представителей Киева, за "аннексию Крыма и агрессию в Донбассе".

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"Подошел и стал делиться гостайной". Кадыров и Уруский объяснили совместное фото

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Теги: рамзан кадыров, олег уруский, фото



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