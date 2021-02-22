В Ереване проходит шествие с требованиями отставки Пашиняна

В Ереване проходит шествие с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

"У нас есть программа отстранения его (Пашиняна - ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", - сказал один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Ранее Сагателян заявлял, что оппозиция будет проводить акции неповиновения ежедневно в режиме нон-стоп, передает РИА Новости.

Оппозиционеры во время шествия по улицам столицы, проходя мимо Специальной следственной службы, начали скандировать лозунги, призывая сотрудников ведомства перестать "беспрекословно служить властям". Несколько протестующих кинули в сторону здания яйца. Полицейские в действия демонстрантов не вмешались.

Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.

Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Однако Пашинян заявил, что не оставит пост главы правительства без проведения выборов. "От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - написал он в фейсбуке.