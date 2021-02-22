Завершены работы по восстановлению газоснабжения Качканара

Завершены работы на газопроводе в Качканаре, где вчера из-за взрыва прекратилась подача газа населению.

"Подача газа в частные дома посёлка Валериановск в Качканарском городском округе, а также — поэтапно — в частный сектор самого Качканара началась с 12.30 22 февраля. Специалисты рассчитывают завершить эту работу до конца дня", - сообщили в ДИП губернатора Свердловской области.

Для восстановления газоснабжения в многоквартирниках специалистам газовой службы необходимо будет совершить полный поквартирный обход для настройки и проверки работы оборудования.

Котельная, обеспечивающая город теплом, осталась без газа и была переведена на резервный источник снабжения – мазут, благодаря чему теплоснабжением обеспечиваются 436 многоквартирных домов в штатном режиме.

"Однако в настоящее время не восстановлено газоснабжение 961 частного дома. При этом из 961 дома в 360 частных домах имеется отопление, так как они подключены к централизованной системе отопления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Теперь следователи проверяют, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом. Горожане пока могут погреться в трех пунктах обогрева, развернутых в местных школах.

Напомним, порыв газопровода произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от Качканара. Пострадавших в результате происшествия нет.