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Политика В России
(2004) |

Оскорбления в адрес ветеранов предлагают приравнять к реабилитации нацизма

Оскорбления и клевету в адрес ветеранов предлагают приравнять к реабилитации нацизма. С такой идеей в думу вышла группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - цитирует Яровую Интерфакс.

По словам вице-спикера Госдумы, инициатива будет представлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта (1064063-7) о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны, принятого нижней палатой парламента 10 февраля в первом чтении. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства в том числе для юридических лиц, добавила она.

Ранее за оскорбление ветерана был осужден оппозиционер Алексей Навальный. Суд приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей.

Добавим, что по статье о реабилитации нацизма в текущей редакции максимальная сумма штрафа предусмотрена в размере 500 тыс. руб.

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Оскорбления в адрес ветеранов предлагают приравнять к реабилитации нацизма

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Теги: реабилитация нацизма, оскорбление ветеранов, алексей навальный



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