СРПЗП. "Справедливая Россия" провела объединительный съезд

Партия "Справедливая Россия" объединилась в партиями "За правду" и "Патриоты России". Объявлено о создание новой объединенной социалистической политической партии, которая будет называться "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Лидер трехглавой партии Сергей Миронов разрешил коротко называть новое движение "Справедливая Россия — За правду". Управлять СРПЗП (СРЗП) будет Миронов и двое сопредседателей - сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии, сообщают Известия.

Как добавил Миронов, начинается "долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России".