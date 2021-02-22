Биткоин упал в цене
После очередного рекорда стоимости накануне, курс биткоина откатился на 5%.
Напомним, накануне цена виртуальной валюты впервые в истории превысила $58 тыс., а сегодня снизилась до $54,8 тыс., сообщает Коммерсант.
Рекордный рост криптовалюты начался с декабря 2020 года. На прошлой неделе капитализация биткоина достигла $1 трлн.
В феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.