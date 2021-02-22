"Мало читают, много пьют и смотрят сериалы". Депутат прошелся по "бедноте"

Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков обвинил бедных в плохом питании и отсутствии саморазвития. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Росбалт.

"Вы замечали, как много вредных привычек у бедных людей? Нет спорта, много алкоголя и табака, плохое питание, мало читают книг, постоянные просмотры сериалов и так далее", - цитирует издание депутата: такие люди сами виноваты в сложившейся ситуации. У них "нет и быть не может мыслей о будущем", поэтому они "не могут мечтать, творить, добиваться и развиваться".

Такую же модель поведения перенимают их дети, пишет депутат. Родители не учат их финансовой грамотности и умению "вкладывать средства в свой доход". Вместо этого они лишь "думают о том, как накормить детей, как заплатить за квартиру и кредиты, где найти одежду для ребенка и на какие средства купить учебники". Люди озабочены тем, чтобы выжить, и не могут сфокусироваться на полезных вещах — спорте и правильном питании.

Комментаторы напомнили Кузякову, что он обязан своим положением в обществе родителям, которые организовали в регионе крупное кондитерское производство.

Депутат вскоре опубликовал пост с пояснениями своей мысли. "Никого не хотел задеть своими постами, но многие приняли на свой счёт лично, поэтому приношу свои извинения и поясню ещё раз свою позицию", - пишет депутат и объясняет, что имел в виду бедный класс во всем мире.

Он привел мнение популярного голландского историка и писателя Рутгера Брегмана о том, что обучение финансовой грамотности не помогает вырваться из бедности, в отличие от изменения условий жизни, чему мог бы поспособствовать безусловный базовый доход.