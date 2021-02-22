22 Февраля 2021
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: Reuters

Ватикан пригрозил увольнением всем, кто откажется от вакцинации

Администрация Ватикана предупредила всех своих сотрудников, что они могут быть уволены, если посмеют отказаться от вакцинации без серьезных проблем со здоровьем или других противопоказаний, сообщает "Ромфея".

В указе кардинала Джузеппе Бертелло, который является фактически губернатором Ватикана, говорится о том, что отказники по уважительным причинам могут быть переведены на другую должность. А вот те, кто откажутся по другим соображениям, будут наказаны. В Ватикане есть специальные положения о санкциях за отказ от "мер предосторожности".

Формально население Ватикана около 800 человек. Реально в этой части Рима работают несколько тысяч. Всего там было зафиксировано 27 случаев коронавируса, никто не умер.

Такая дискриминация по "прививочному статусу" основана отчасти на том, что римский папа Франциск заявил, что отказ от вакцинации является этическим обязательством, а от отказ от нее приравнял к самоубийству, то есть фактически ввел новый смертный грех. Он призвал верить в вакцину и запретил говорить о побочных эффектах вакцинации.

После критики Бертелло заявил, что новость неправильно поняли и эта респрессивная мера на самом деле "направлена на достижение баланса между защитой общества и свободой выбора отдельного человека" (которой нет). И власти Ватикана лишь стремятся гарантировать здоровье своих сотрудников и граждан. При этом он подтвердил, что нахождение на определенных должностях несовместимо с отказом от вакцинации.

"Таким образом, именно Ватикан стал первым в мире государством, которое решило предложить модель дискриминации в зависимости от наличия вакцинации", - написал эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский.

Он указывает, что Ватикан является членом клуба глобалистов, выступающих за "инклюзивный капитализм", о чем писало Накануне.RU. Проектом управляет клан Ротшильдов и ряд крупнейших корпораций. Входит в него и миллиардер Билл Гейтс, который продвигает идею массовой вакцинации населения планеты. И Ватикан и вся эта команда дали сигнал всему миру, что дискриминация тех, кто по каким-то убеждениям не хочет вакцинироваться, вполне допустима и приемлема, считает Вознесенский.

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Ватикан пригрозил увольнением всем, кто откажется от вакцинации

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Теги: Ватикан, вакцинация



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