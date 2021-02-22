Андрей Фурсов: Нужно насмерть стоять за традиционные ценности, это и новая форма классовой борьбы
Нужно насмерть стоять за традиционные ценности, в том числе и потому, что это новая форма классовой борьбы. Об этом на "Сталинграде" сказал историк Андрей Фурсов.
Отвечая на вопрос, как воспитывать детей в новых условиях, при формировании контуров новой социальной системы тотального контроля над человеком, он признал, что либерал-прогрессист или марксист назвал бы его ответ реакционным, но другого он дать не может.
"Нужно насмерть стоять за те традиционные ценности, которые есть у нас и которые остались еще на Западе. Другое дело, что на Западе народ эти ценности сдал. Эти ценности - это то, за что можно держаться и что можно противопоставлять. Причем это не только вопрос культуры. Поскольку у людей сейчас отнимают их самость и отношения по поводу этой самости становятся новыми производственными отношениями, борьба за традиционные ценности есть новая форма классовой борьбы или социальной борьбы. Это уже не только борьба за культуру. Потому что человека собираются сделать объектом отчуждения, отчуждая его мысли, потребности, нормы поведения. И нужно насмерть стоять за свои традиционные ценности: семью, чувство собственного достоинства, социальную справедливость, социальную солидарность. Второе - это самоорганизация. И здесь есть два фактора русской истории и русской природы, которые работают на нас: это огромные размеры нашей страны и то, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения", - рассказал Фурсов.
Он добавил, что последнее есть исторически сложившаяся форма защиты населения от самодурства начальников, приведя в пример ограничительные меры, введенные под предлогом коронавируса.
В других выступлениях Фурсов отмечал, что новая социальная система намечена на отчуждение человека в целом как социально-духовного существа, ведь у него на новом технологическом уровне пытаются отнять его целеполагание, то есть то, что делает человека человеком. И этому нужно сопротивляться просто на повседневном уровне.