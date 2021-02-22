Андрей Фурсов: Нужно насмерть стоять за традиционные ценности, это и новая форма классовой борьбы

Нужно насмерть стоять за традиционные ценности, в том числе и потому, что это новая форма классовой борьбы. Об этом на "Сталинграде" сказал историк Андрей Фурсов.

Отвечая на вопрос, как воспитывать детей в новых условиях, при формировании контуров новой социальной системы тотального контроля над человеком, он признал, что либерал-прогрессист или марксист назвал бы его ответ реакционным, но другого он дать не может.

"Нужно насмерть стоять за те традиционные ценности, которые есть у нас и которые остались еще на Западе. Другое дело, что на Западе народ эти ценности сдал. Эти ценности - это то, за что можно держаться и что можно противопоставлять. Причем это не только вопрос культуры . Поскольку у людей сейчас отнимают их самость и отношения по поводу этой самости становятся новыми производственными отношениями, борьба за традиционные ценности есть новая форма классовой борьбы или социальной борьбы . Это уже не только борьба за культуру. Потому что человека собираются сделать объектом отчуждения, отчуждая его мысли, потребности, нормы поведения. И нужно насмерть стоять за свои традиционные ценности: семью, чувство собственного достоинства, социальную справедливость, социальную солидарность. Второе - это самоорганизация. И здесь есть два фактора русской истории и русской природы, которые работают на нас: это огромные размеры нашей страны и то, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения", - рассказал Фурсов.

Он добавил, что последнее есть исторически сложившаяся форма защиты населения от самодурства начальников, приведя в пример ограничительные меры, введенные под предлогом коронавируса.

В других выступлениях Фурсов отмечал, что новая социальная система намечена на отчуждение человека в целом как социально-духовного существа, ведь у него на новом технологическом уровне пытаются отнять его целеполагание, то есть то, что делает человека человеком. И этому нужно сопротивляться просто на повседневном уровне.