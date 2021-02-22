22 Февраля 2021
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книга, чтение, литература, образование (2016) | Фото: news-vendor.com

Васильева: Если ребенок приучен читать, интернет не собьет его с толку

Если ребенок приучен читать, интернет его с толку не собьет, он будет уметь и любить работать с литературой. Об этом на радио "Вести ФМ" сказала председатель попечительского совета Российской академии образования, экс-министр просвещения Ольга Васильева.
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Речь зашла о том, что в некоторых учебниках даются задания найти что-то в интернете. Это является методически неправильным, считает она, но навредит гораздо меньше при упомянутом условии.

"Если вы приучили его читать, он будет читать. Если он приучен к книге с малых лет, интернет не собьет его с пути истинного. Самая страшная проблема - что дети не читают", - сказала Васильева.

В ребенка все закладывается в семье. В частности, представления о добре и зле закладываются до пяти лет, добавила экс-министр.

Она также добавила, что нынешние школьные учебники, в том числе по русскому языку, написаны "тяжелейшим языком" и "много учебников прочитать практически невозможно".

Ранее Васильева рассказала о том, как цифровизация обучения приводит к атрофии мышления: "Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели".

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Васильева: Если ребенок приучен читать, интернет не собьет его с толку

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Теги: школа, книги, интернет, Ольга Васильева



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