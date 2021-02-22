Васильева: Если ребенок приучен читать, интернет не собьет его с толку

Если ребенок приучен читать, интернет его с толку не собьет, он будет уметь и любить работать с литературой. Об этом на радио "Вести ФМ" сказала председатель попечительского совета Российской академии образования, экс-министр просвещения Ольга Васильева.

Речь зашла о том, что в некоторых учебниках даются задания найти что-то в интернете. Это является методически неправильным, считает она, но навредит гораздо меньше при упомянутом условии.

"Если вы приучили его читать, он будет читать. Если он приучен к книге с малых лет, интернет не собьет его с пути истинного. Самая страшная проблема - что дети не читают", - сказала Васильева.

В ребенка все закладывается в семье. В частности, представления о добре и зле закладываются до пяти лет, добавила экс-министр.

Она также добавила, что нынешние школьные учебники, в том числе по русскому языку, написаны "тяжелейшим языком" и "много учебников прочитать практически невозможно".

Ранее Васильева рассказала о том, как цифровизация обучения приводит к атрофии мышления: "Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели".