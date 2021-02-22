Прикамье и Челябинская область в первой десятке регионов по числу новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 12 тыс. 604 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека.

В первой десятке по приросту новых случаев заболевания Москва - 1723, Санкт-Петербург - 957, Московская область - 728, Нижегородская область - 407, Ростовская область - 313, Воронежская область - 309, Самарская область - 285, Иркутская область - 241, Пермский край - 233 и Челябинская область - 229.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 177 тыс. 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 тыс. 630 летальных исходов, выздоровели 3 млн 726 тыс. 388 человек.