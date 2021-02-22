"Калашников" завершает испытания летающего автоматического камикадзе

ГК "Калашников" в этом году завершит испытания беспилотного летающего аппарата камикадзе KYB.

KYB был впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX - 2019. В презентации сообщалось, что беспилотник, разработанный и произведенный дочерней компанией "Калашникова" Zala aero, сам является боеприпасом: взрывается, достигнув цели. Скорость полета камикадзе 80–130 км/ч, продолжительность 30 минут, максимальная нагрузка 3 кг.

С тех пор оружейники завершили предварительные испытания. В этом году планируется завершить и государственные испытания.

К новому ударному БЛА уже проявляют интерес на мировом рынке вооружений, передает ТАСС. "Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - отметили в "Калашникове".