22 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
коллаж, курсы валют, доллар, евро (2020) | Фото: Накануне.RU

Курс евро впервые за 10 дней превысил 90 рублей

Курс евро впервые с 12 февраля 2021 года превысил 90 рублей.

На открытии торгов Московской биржи доллар стоил 74,19 рубля, евро 89,85 рубля, однако к 10.06 мск курс доллара находился на уровне 74,34 рубля (+0,35%), евро вырос до 90,0575 рубля. (+0,19%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,95% - до $63,51 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,8% и торгуется на уровне $59,72 за баррель, передает ТАСС.

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Курс евро впервые за 10 дней превысил 90 рублей

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Теги: евро, доллар, нефть



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