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Общество Москва
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Москве предсказали резкие скачки атмосферного давления и перепады температур

Синоптики предсказали столичному региону резкие колебания атмосферного давления и температуры. В ближайшие сутки давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений, а дальше в течение нескольких дней ожидается "барическая пила".

РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Александра Синенкова сообщает, что в среду давление резко понизится примерно на десять единиц до 757-758, в четверг до 748, ещё на десять миллиметров, а в субботу до 738, то есть аж на 30 миллиметров. Вероятны также резкие колебания температуры.

"Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15", - рассказал Синенков.

Между тем в столице продолжаются снегопады. Высота сугробов к утру понедельника выросла до 56 сантиметров. За прошедшие сутки в Москве выпало 5,5 миллиметра осадков. На утро воскресенья высота снежного покрова составляла 53 сантиметра.

 

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Москве предсказали резкие скачки атмосферного давления и перепады температур

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Теги: синоптик, погода, москва



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