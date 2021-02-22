К Земле летят три крупных астероида

Три крупных астероида приближаются к Земле, сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL. Ближе всего подлетит 2020 XU6, диаметр которого составляет 213 м. Он пройдет в 4 млн километров от Земли.

Коммерсант передает, что еще два астероида, размер которых ученые сравнивают с самолетом, приблизятся сегодня к Земле. Это астероид 2020 BV9 диаметром 23 м, который пройдет рядом с планетой на расстоянии 5,6 млн км, и 2021 CC5 диаметром 40 м, который приблизится к Земле на расстояние 6,9 млн км.

Добавим, что накануне мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, который имеют диаметр 10 и 61 метр соответственно.