"Детали падали на жилые районы". Boeing приостановил эксплуатацию самолетов 777 из-за развалившегося в полете двигателя

У самолета Boeing 777 развалился двигатель, когда он пролетал над жилыми районами Колорадо. В связи с этим авиастроительная корпорация порекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов указанной серии с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации. Речь идет о 69 летающих и 58 стоящих на стоянке самолетах.

We recommended and support suspending operations of the 69 in-service and 59 in-storage 777s powered by Pratt & Whitney 4000-112 engines while the NTSB investigation is ongoing.



Read statement on United Airlines Flight 328: https://t.co/iz1r8QQzkS — The Boeing Company (@Boeing) February 22, 2021

ЧП с самолетом, напомним, произошло накануне. Boeing 777, эксплуатирующийся United Airlines, пролетал над Колорадо, когда у него произошел пожар двигателя с разрушением обшивки. Крупные металлические детали попадали в жилые районы, в том числе - прямо во двор жилого дома. Никто не пострадал.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT — manavparody (@manavparody) February 20, 2021

Группа двигателей PW4000-112 создавалась специально под Boeing 777 и именно с этими двигателями данный самолёт 12 июня 1994 года совершил свой первый полёт. Сила тяги двигателей во взлётном режиме составляет от 33 566 до 45 000 кг, а применяются они на Boeing 777 модели 777—200, 777—300 и 777-200ER. Также предусмотрена возможность эксплуатации на Boeing 747. Для PW4000-112 впервые в мире продолжительность полёта по нормам ETOPS увеличили до 180 минут, планируется увеличение до 207 минут.