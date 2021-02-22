22 Февраля 2021
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Происшествия За рубежом
Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines сбрасывает топливо над Лос-Анджелесом. (2020) | Фото: YouTube

"Детали падали на жилые районы". Boeing приостановил эксплуатацию самолетов 777 из-за развалившегося в полете двигателя

У самолета Boeing 777 развалился двигатель, когда он пролетал над жилыми районами Колорадо. В связи с этим авиастроительная корпорация порекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов указанной серии с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации. Речь идет о 69 летающих и 58 стоящих на стоянке самолетах.

ЧП с самолетом, напомним, произошло накануне. Boeing 777, эксплуатирующийся United Airlines, пролетал над Колорадо, когда у него произошел пожар двигателя с разрушением обшивки. Крупные металлические детали попадали в жилые районы, в том числе - прямо во двор жилого дома. Никто не пострадал.

Группа двигателей PW4000-112 создавалась специально под Boeing 777 и именно с этими двигателями данный самолёт 12 июня 1994 года совершил свой первый полёт. Сила тяги двигателей во взлётном режиме составляет от 33 566 до 45 000 кг, а применяются они на Boeing 777 модели 777—200, 777—300 и 777-200ER. Также предусмотрена возможность эксплуатации на Boeing 747. Для PW4000-112 впервые в мире продолжительность полёта по нормам ETOPS увеличили до 180 минут, планируется увеличение до 207 минут.

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"Детали падали на жилые районы". Boeing приостановил эксплуатацию самолетов 777 из-за развалившегося в полете двигателя

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Теги: Boeing, авария, самолет, двигатель



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