Прокуратура начала проверку отключения отопления в -25 в Качканаре

Свердловская прокуратура начала проверку отключения отопления в Качканаре - накануне в городе произошел порыв газопровода и часть жителей осталась без тепла в квартирах.

По данным регионального надзорного ведомства, котельная, обеспечивающая город теплом, осталась без газа и была переведена на резервный источник снабжения – мазут, благодаря чему теплоснабжением обеспечиваются 436 многоквартирных домов в штатном режиме.

"Однако в настоящее время не восстановлено газоснабжение 961 частного дома. При этом из 961 дома в 360 частных домах имеется отопление, так как они подключены к централизованной системе отопления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Теперь следователи проверяют, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом. Горожане пока могут погреться в трех пунктах обогрева, развернутых в местных школах.

Напомним, порыв газопровода произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от Качканара. Пострадавших в результате происшествия нет.