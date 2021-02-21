Адвокаты бывшего схиигумена Сергия намерены обжаловать решение суда по делу о монастыре

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) собираются обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный Сергию, сообщат "РИА Новости".

Суд 10 февраля признал за епархией право собственности на монастырь. При этом суд отказал бывшему схиигумену в участии в споре с епархией.

"Данное решение не окончательное и будет обжаловано. Следующая инстанция - семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Перми", - отмечается в сообщении адвокатов.

Они также подчеркивают, что "суд первой инстанции признал право собственности за епархией только на одно здание из огромного монастырского комплекса - храм в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.