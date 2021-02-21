Результат российских биатлонистов на чемпионате мира по биатлону - следствие системного провала

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал результат российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке следствием системного провала, сообщает ТАСС.

"Во всем в биатлоне, во всех компонентах у нас отставание - и по ходу гонки, и со стрельбой, и с психологией, и с восстановлением. Мы видим системный провал, это не только чемпионат мира. Системный провал особенно заметен в этом году, и это только его начало", - приводит издание слова Драчева.

Он заявил, что спортсмены показали выдающийся результат в кавычках.

В копилке сборной России всего лишь одна бронзовая медаль. Вместе с командами Белоруссии и Украины россияне разделили седьмое место в медальном зачете турнира.