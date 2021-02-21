В Качканаре без газа остались жители 10,5 тысяч квартир

В Качканаре без газа остались жители 10,5 тыс. квартир и 961 дома в частном секторе, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Газоснабжение планируют восстановить к 6.00, 22 февраля.

Напомним, порыв газопровода произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от Качканара. Пострадавших в результате происшествия нет. Изначально МЧС сообщало, что без газа остались жители 141 многоквартирного дома.

Отмечается, что в муниципалитете развернули несколько пунктов для временного размещения жителей на тот случай, если такая необходимость возникнет.