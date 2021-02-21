22 Февраля 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Семья ветерана Артеменко не удовлетворена исходом дела о клевете в отношении Навального

Семья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко не удовлетворена исходом дела о клевете, возбужденного в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на дочь ветерана Елену.

Она сообщила, что от Навального ждали извинений.

"Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет", - сообщает издание.

Дочь ветерана считает, что Навальный в суде продолжает глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью.

"Из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса", - сообщила она.

Напомним, Алексей Навальный был осужден по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тысяч больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.

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Семья ветерана Артеменко не удовлетворена исходом дела о клевете в отношении Навального

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Теги: алексей навальный, бабушкинский суд, ветеран, клевета



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