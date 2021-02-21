22 Февраля 2021
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газ, конфорка, газовая плита (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Качканар остался без газа из-за порыва на газопроводе

В Качканаре произошел порыв газопровода. В результате под отключение газоснабжения попал 141 многоквартирный дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

По информации ведомства, порыв газопровода произошел на участке в семи километрах юго-восточнее от Качканара. Пострадавших в результате происшествия нет.

"Органами местного самоуправления проведено оповещение населения. Аварийно-восстановительные работы будут проводить силы и средства Нижнетуринского ЛПУ и АО "Газекс", - говорится в сообщении.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Качканара, опубликованным на ее странице во "ВКонтакте" подача газа временно была приостановлена, жителей попросили при этом перекрыть подающий кран до восстановления газоснабжения.

"Временно прекращена подача газа в связи с аварийной ситуацией на газораспределительной станции. Время проведения аварийно-восстановительных работ не определено. О восстановлении газоснабжения проинформируем вас дополнительно", - говорится в сообщении.

В МЧС пообещали завершить аварийно-восстановительные работы 22 февраля.

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Качканар остался без газа из-за порыва на газопроводе

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Теги: газопровод, порыв, отключение газа, Качканар



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2021 20:54 Мск В Качканаре без газа остались жители 10,5 тысяч квартир

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