22 Февраля 2021
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Александр Невский (2009) |

BBC: власти выступают за установку памятника Невскому на Лубянке

Вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому Кремль и мэрия Москвы планируют установить памятник Александру Невскому на Лубянке, сообщает BBC со ссылкой на источники.

Якобы власти будут прилагать усилия, чтобы именно памятник Невскому победил на онлайн-голосовании.

В администрации президента считают, что сейчас подходящий момент для разрешения спора между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади Москвы. По мнению Кремля, скульптура уже давно обрела свое место в парке "Музеон" поэтому на площади стоит установить памятник Невскому.

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в "Активном гражданине». В списке только два кандидата — Феликс Дзержинский и Александр Невский. Ранее также назывались кандидатуры Юрия Андропова и Ивана III, но их отклонили. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме заявили, что фигуру победителя в любом случае придется согласовать.

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BBC: власти выступают за установку памятника Невскому на Лубянке

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Теги: Александр Невский, памятник, онлайн-голосование



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