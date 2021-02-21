BBC: власти выступают за установку памятника Невскому на Лубянке

Вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому Кремль и мэрия Москвы планируют установить памятник Александру Невскому на Лубянке, сообщает BBC со ссылкой на источники.

Якобы власти будут прилагать усилия, чтобы именно памятник Невскому победил на онлайн-голосовании.

В администрации президента считают, что сейчас подходящий момент для разрешения спора между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади Москвы. По мнению Кремля, скульптура уже давно обрела свое место в парке "Музеон" поэтому на площади стоит установить памятник Невскому.

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в "Активном гражданине». В списке только два кандидата — Феликс Дзержинский и Александр Невский. Ранее также назывались кандидатуры Юрия Андропова и Ивана III, но их отклонили. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме заявили, что фигуру победителя в любом случае придется согласовать.