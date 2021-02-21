Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Серб Новак Джокович (являющийся первой ракеткой мира на текущий момент) победил российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open, сообщают "Известия".

Поединок завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Во всех трех сетах победу одержал сербский спортсмен.

Теперь на счету Новака Джоковича 18 титулов Большого шлема. На Australian Open серб празднует девятую победу. В свою очередь, для Медведева это был первый финал Australian Open.

Ранее триумфатором Australian Open среди женщин стала японка Наоми Осака. Она победила американку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3.