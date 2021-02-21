В Австрии вакцину "Спутник V" сравнили с автоматом Калашникова

Ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер сравнил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с автоматом Калашникова, сообщает ТАСС.

"Спутник V" - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале - хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", - приводит издание слова инфекциониста.

В Австрии вакцины "Спутник V" - нет. Республика только изучает запрос России о готовности выпускать "Спутник V" на производственных мощностях австрийских компаний.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.