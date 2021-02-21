Полицейские смогут забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир

Министерство внутренних дел России разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сотрудники полиции могут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Сообщается, что тех, кто утратил способность самостоятельно передвигаться, будут доставлены в медицинские организации или специализированные учреждения.

Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменному заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме.

Путин подписал и сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Поправки вносятся в закон "О полиции", который ранее предусматривал право сотрудников правопорядка отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации.