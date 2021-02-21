22 Февраля 2021
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КПРФ (2019) | Фото: Накануне.RU

КПРФ отменила акцию в Москве: будет только возложение цветов

КПРФ отказалась от проведения акции 23 февраля, которая должна была состояться в рамках встречи с депутатами Госдумы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Встреча с депутатами Госдумы КПРФ, которая планировалась 23 февраля в 14.00 у памятника князю Владимиру, к моему большому сожалению, отменена. Приношу извинения всем, кто уже внес эту встречу в свои планы. Приходить не нужно. Официальное объяснение - из-за ковидных ограничений. Я в это не верю. Видимо, чиновники сказали, что будут оценивать это как несанкционированную акцию. Судя по всему, ответных аргументов не нашлось", - сообщил парламентарий.

На сайте КПРФ говорится, что "в силу введенного из-за распространения коронавируса режима повышенной готовности, погодных условий и административных ограничений, обусловленных проведением на околокремлевской территории массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, ранее анонсированная встреча избирателей с депутатами Государственной думы от КПРФ переносится на март".

О месте и времени встречи будет сообщено дополнительно.

23 февраля по инициативе Центрального комитета КПРФ пройдет лишь церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата.

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КПРФ отменила акцию в Москве: будет только возложение цветов

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Теги: КПРФ, митинг, акция, возложение цветов



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