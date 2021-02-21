В Тюмени в ДТП пострадали три ребенка и беременная женщина

В Тюмени произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В аварии пострадали три ребенка и беременная женщина. По информации ведомства, инцидент произошел на ул. Федюнинского. Автомобили Daewoo, Mitsubishi, Toyota RAV 4 и Toyota Camry не смогли разъехаться.

В итоге пострадали четверо пассажиров Mitsubishi, среди которых была беременная 37-летняя женщина и дети семи, 14 и 17 лет. Их госпитализировали.