22 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермский национальный исследовательский политехнический университет ПНИПУ (2016) | Фото: permtpp.ru

Все студенты пермского политеха вернутся к очной форме обучения в марте

Студенты Пермского Политеха возобновляют обучение в очной форме с 9 марта. В вуз вернутся все курсы всех форм обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Исключение составят те учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 студентов. Их будут проводить в дистанционном формате.

Ранее к контактной аудиторной работе уже вернулись все студенты выпускных курсов и очники первых курсов. Работу пермский Политех продолжает с соблюдением всех необходимых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Студенты, сотрудники и гости университета должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную социальную дистанцию, а также проходят "входной фильтр". В вузе установлены антисептические средства, а в помещениях проводят регулярную уборку и другие дезинфекционные мероприятия.

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Все студенты пермского политеха вернутся к очной форме обучения в марте

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Теги: Пермский политех, очная форма обучения, студенты



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