Все студенты пермского политеха вернутся к очной форме обучения в марте

Студенты Пермского Политеха возобновляют обучение в очной форме с 9 марта. В вуз вернутся все курсы всех форм обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Исключение составят те учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 студентов. Их будут проводить в дистанционном формате.

Ранее к контактной аудиторной работе уже вернулись все студенты выпускных курсов и очники первых курсов. Работу пермский Политех продолжает с соблюдением всех необходимых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Студенты, сотрудники и гости университета должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную социальную дистанцию, а также проходят "входной фильтр". В вузе установлены антисептические средства, а в помещениях проводят регулярную уборку и другие дезинфекционные мероприятия.