21 Февраля 2021
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Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский выступил против толстых чиновников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" выступил за ограничения по весу для чиновников.

По его словам, вес чиновника должен составлять не больше 100 килограммов.

"А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея – давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного. Вы бывали, наверное, в Нью-Йорке. Там идти противно по улице, там не люди идут, а какой-то комок мяса перекатывается, непонятно, мужчина или женщина, огромное шевелящееся мясо. Так же нельзя. Они едят больше, чем надо. Поэтому вынуждены какие-то лимиты устанавливать", - заявил политик.

По его словам, безмерно толстый человек создает большие расходы для государства, поскольку его нужно лечить, нужно давать диету. В то же время люди, которые чувствуют себя нормально, от государства недополучают.

При этом Жириновский сообщил, что ввести подобные ограничения он предлагал еще в 2014 году - советовал установить норму в 80 килограммов. При этом сам Жириновский до нормы пока не дотягивает. Как сообщил политик, в настоящий момент он весит 95 кг, раньше - 103.

Впрочем, увольнять за перевес, по мнению лидера ЛДПР, не нужно.

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Жириновский выступил против толстых чиновников

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Теги: Владимир Жириновский, чиновник, лишний вес



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