21 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Павел Бухтояров (2021) | Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Пермском крае на следующей неделе представят нового прокурора Прикамья

Прокурора Пермского края Павла Бухтоярова представят личному составу 25 февраля, сообщает "Ъ" со ссылкой на сови источники.

Издание сообщает, что для этого в краевую столицу может приехать заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Напомним, господин Бухтояров был назначен главой надзорного ведомства региона 17 февраля. Ранее он занимал должность прокурора Кемеровской области. Об увольнении прошлого прокурора края, Андрея Юмшанова, стало известно 25 сентября 2020 г. Он работал в этой должности чуть более двух лет. И.о. был назначен Виталий Ильенков.

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В Пермском крае на следующей неделе представят нового прокурора Прикамья

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Теги: Павел Бухтояров, прокурор Пермского края



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