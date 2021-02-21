21 Февраля 2021
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скорая, ДТП, микроавтобус (2021) | Фото: vk.com/tiprad

В ХМАО "скорая" столкнулась с микроавтобусом

В Радужном произошло ДТП с участием "скорой" и микроавтобуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне, в 10 микрорайоне города. Видеозапись столкновения опубликована в группе "Типичный Радужный". На кадрах видно, как автомобиль "скорой помощи" несется через перекресток и врезается в автобус.

По информации УМВД города, водитель "скорой" был нетрезвым.

Водитель двигался со включенным маячком, но без предупредительной сирены. Также перед проездом перекрестка он не стал снижать скорость. На данный момент в отношении водителя составлены протоколы о нарушении правил движение и о нахождении за рулем пьяным.

По информации департамента здравоохранения Югры, водителя отстранили от работы. Ведомство проводит служебную проверку

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В ХМАО "скорая" столкнулась с микроавтобусом

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Теги: скорая, ДТП, микроавтобус



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