В ХМАО "скорая" столкнулась с микроавтобусом

В Радужном произошло ДТП с участием "скорой" и микроавтобуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне, в 10 микрорайоне города. Видеозапись столкновения опубликована в группе "Типичный Радужный". На кадрах видно, как автомобиль "скорой помощи" несется через перекресток и врезается в автобус.

По информации УМВД города, водитель "скорой" был нетрезвым.

Водитель двигался со включенным маячком, но без предупредительной сирены. Также перед проездом перекрестка он не стал снижать скорость. На данный момент в отношении водителя составлены протоколы о нарушении правил движение и о нахождении за рулем пьяным.

По информации департамента здравоохранения Югры, водителя отстранили от работы. Ведомство проводит служебную проверку