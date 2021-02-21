По делу об обрушении цеха в фабрике Норильска задержаны четверо подозреваемых

Из-за обрушения части галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики задержаны четверо человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Это 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск сотрудников к работам.

Задержания произведены в рамках расследования уголовного по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению. Необходимо было провести работы по укреплению несущих опор и перекрытий. Однако из-за бездействия подозреваемых они не были начаты своевременно. К ним приступили только 8 февраля 2021 г.

При этом работы проводились без каких либо разрешительных документов и проектно-технической документации. По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение части здания на площади около 1000 квадратных метров. В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы пять пострадавших, трое рабочих погибли.