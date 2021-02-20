Бывший схиигумен Сергий заявил, что его слова о многомиллионных взятках неправильно поняли

Бывший схиигумен Сергий заявил, что его слова о многомиллионных взятках неправильно поняли. РИА Новости приводит его обращение, распространенное через адвокатов "разжалованного" священнослужителя.

Сергий пояснил, что давал не взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.

"Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН", - говорится в обращении Сергия.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.