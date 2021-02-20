"Скончался до приезда скорой". Названа причина смерти Андрея Мягкова

Названа причина смерти артиста Андрея Мягкова - звезды советских фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман". Напомним, актер скончался 18 февраля в возрасте 82-ух лет.

МК сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ. На домашний адрес артиста вызывали "скорую", однако он умер до приезда врачей. Ранее Мягкову сделали операцию на сердце — шунтирование — для восстановления кровотока в мышце.

Мягков родился в Ленинграде, пережил блокаду, но с развитием карьеры перебрался в столицу, где с 1987 года служил в МХТ. А в 1986 году ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР. Он был лауреатом госпремий СССР и РСФСР, а еще – автором детективов, педагогом, художником. Последние десять лет он почти не снимался, но все же безумную популярность на постсоветском пространстве имел как актер кино.

Мягкова прославили комедийные роли в фильмах Эльдара Рязанова – "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж". Впрочем, не только комедийные – у того же Рязанова он сыграл Карандышева в "Жестоком романсе", а еще были роли в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева, "Днях Турбиных" Владимира Басова, в драме Марлена Хуциева "Послесловие".